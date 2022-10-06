«جمعية الصيد الآلي» تحذر من تجفيف الأسماك بالبرلس: «يسبب ضررا كبيرا للذريعة»

قال حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، إن بحيرة البرلس تعتبر ثروة قومية للاستزراع السمكي في مصر، التي تعد من أكبر البحيرات من حيث المساحة التي تبلغ 112 ألف فدان، محذرًا من خطورة الصيد الجائر الذي يفعله بعض الصيادين لذريعة الأسماك.

الصيد الجائر في البرلس

وأضاف «شرابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن استخدام بعض الصيادين خاصة مع بداية فصلي الخريف والشتاء، شباك ضيقة جدًا لا تسمح بمرور ذريعة الأسماك الصغيرة من البلطي والبوري والقراميط، يعد ضررًا بالغًا للمخزون الاستراتيجي من ذريعة الأسماك بالبحيرة.

وأشار إلى أن عقب قيام بعض الصيادين بالصيد الجائر المخالف بالشباك الضيقة، يجففون تلك الأسماك وبيعها كعلف للأسماك الكبيرة ليصل سعر الطن الواحد منها إلى 30 ألف جنيه، وهو أمر يهدد أرزاق العاملين بمهنة الصيد، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة، وكذلك محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، لمجابهة هؤلاء وضبط سيارات الذريعة من خلال حملات متعددة على الطرق المحيطة بالبحيرة.

التنمية المستدامة لبحيرة البرلس

وأشار رئيس جمعية الصيد الآلي، إلى أن الدولة وهيئة الثروة السمكية يبذلان قصارى جهدهما لتعميق وتطهير البحيرة وتوسعة بوغازي البرلس، الممر المائي الرابط بين بحيرة البرلس من جهة وبين مياه البحر الأبيض المتوسط من جهة أخرى، لدخول المياه والأسماك لها، ما يخدم أكثر من 55 ألف صياد يعملون بمهنة الصيد بالبحيرة من مراكز مختلفة داخل الإقليم.