آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو تحذر واشنطن من قرار دعم كييف

تشهد آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا تطورات متسارعة على مدار الساعة، وعقب ساعات من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، توقف المحادثات مع الرئيس الروسي، وقع بوتين صباح اليوم مرسوما بضم 4 مناطق أوكرانية إلى الأراضي الروسية.

وكانت آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا هي «دونيتسك وزابوريجيا ولوجانسك وخيرسون»، وذلك بعد استفتاءات أجريت في تلك المناطق أكدت نتائجها رغبة سكانها في الانضمام إلى روسيا وذلك ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا

وفى سياق آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا حذّر سفير روسيا في واشنطن، أناتولي أنتونوف، من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، منوها إلى أنه سيزيد من مخاطر الاشتباك مع الدول الغربية.

وأكد أنتونوف، أن قرار واشنطن إرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا يمثل تهديدا لمصالح روسيا، ولن يؤدي إلا إلى إراقة دماء وخسائر جديدة، ولكنه سيزيد من خطر اندلاع صدام عسكري مباشر بين روسيا والدول الغربية وفقا لوكالة أنباء رويترز.

يشار إلى أن البيت الأبيض، أعلن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ الرئيس الأوكراني مساء أمس، أن واشنطن قررت تزويد كييف بمساعدات عسكرية جديدة تبلغ قيمتها 625 مليون دولار أمريكي وتشمل راجمات صواريخ من نوع «هيمارس».

بايدن: واشنطن لن تعترف أبدا بضم روسيا لأراضي أوكرانية

وأكد الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم روسيا لأراضي أوكرانية، متعهدا بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وضمن تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، أعلنت شركة غازبروم الروسية، أنها ستستأنف تصدير الغاز إلى إيطاليا، عبر النمسا، وذلك بعد توقف ضخ الغاز منذ السبت الماضي، موضحة أنها تمكنت من إيجاد حل لأزمة ضخ الغاز بالتعاون مع العملاء الإيطاليين وذلك بعد التغييرات التنظيمية في النمسا على حد وصف الشركة الروسية.