لطفي لبيب: كنت أحد أفراد الجيش الثالث في حرب أكتوبر.. وهنحتفل للأبد

هنأ الفنان لطفي لبيب، الشعب المصري والقوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، إذ ذكر أنه يعتبر ذكرى انتصار حرب أكتوبر عيدًا بالنسبة له: «استمرار الاحتفال يظل جوانا إلى الأبد، أنا ممن تبقوا من جيل أكتوبر، وياريت الوسط الفني والفنانين يعملوا حاجة عن أكتوبر، بقالنا 49 سنة بنقول عاوزين نعمل حاجة عن الحرب».

إنتاج فيلم يتحدث عن حرب أكتوبر بشكل دقيق

وأضاف «لبيب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أنه يجب إنتاج فيلم يتحدث عن حرب أكتوبر بشكل دقيق ومفصل وكامل: «هذه الحرب المجيدة ملحمة بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد، كلها انتصارات وإنسانية، وكنت أحد أفراد الجيش الثالث وأنا فخور بذلك».

ومن جانبها، علقت الإعلامية قصواء الخلالي، بأنه ليس لدينا أسماءً كثيرة تبقت من حرب أكتوبر: «دورنا أن نحتفي ونقدر ونثمن، وأقول إن موضوع العمل الدرامي مهم جدا، جرى إنتاج أعمال عن الحرب، لكننا في حاجة إلى أعمال في سياق توثيقي درامي بشكل أكبر، يجب إعادة الذهنية العامة إلى انتصار مثل أكتوبر».

السيسي خاطب المصريين من القلب

وتابعت الإعلامية قصواء الخلالي: «منذ فترة طويلة، ونحن في حاجة إلى إعادة الذهنية العامة إلى انتصار مثل أكتوبر، لدينا انتصارات كثيرة يجب أن نوثقها»، موضحة أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ضمن احتفالات ذكرى حرب أكتوبر المجيدة تضمنت رسائل مهمة للغاية، إذ وجّه التحية للمصريين وأعرب عن تقديره للقوات المسلحة المصرية الباسلة، ثم توقف قبل الختام وارتجل في خطابه الإنساني المعتاد، وخاطب المصريين من القلب وتحدث عن واقع وتاريخ مصر.

وواصلت: «في هذا المقام، لا بد أن نذكر حرب 67، لأن منها وصلنا إلى نصر 1973، والرئيس قال إن الحكاية بدأت بعد حرب 1967 بحرب الاستنزاف واستمرت بطولات ومعارك وقصص لا يمكن لأحد أن يتخيلها، كان هناك استنزاف حقيقي للطرف الآخر وهو العدو الإسرائيلي الذي كان محتلا للأرض المصرية، ثم جاء الدور على ساعة الصفر، وبدأنا الحرب وانتصرنا فيها».