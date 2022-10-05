«الطيب» لـ«السيسي»: تحية لجهودكم الكبيرة لرفعة مصر والمصريين

وجّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحية من الأزهر، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهده الدءوب وعمله الذي لا يكل ولا يمل، من أجل رفعة مصر والمصريين.

احتفالية المولد النبوي الشريف

وأضاف الطيب، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الرسول الكريم متمم ومكمل لما أسسه إخوانه السابقون عليه، وليس منشئا لمنظومة أخلاق وقيم جديدة لا عهد للأجيال السابقة لها من قريب أو بعيد، موضحا أنّ مظاهر رحمة الله تستعصي على العد والحصر والإحصاء، وكان لهذه الرحمة فضل عن التاريخ، حين أنقذت بعثته أمما كانت على وشك الانحدار والاحتضار.

وأضاف شيخ الأزهر، أنّ الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى من رحمته ما يفوق الأبناء الذكور، مخالفا بذلك ما تعارف عليه المجتمع من تفضيل الابن على البنت، وكان الرسول يحب الفقراء والمساكين ويخصهم بدعائه ورحمته.