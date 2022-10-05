شهامة أهالي المنوفية تنقذ الطفل «يوسف»: «جمعوا 135 ألف جنيه تمن عملية جراحية»

لم تكن طفولته طبيعية مثل سائر أقرانه، فمن هم في مثل عمره يذهبون إلى المدرسة ويلعبون ثم يعودن إلى منازلهم لاستذكار دروسهم واللهو أمام التليفزيون والهواتف لمشاهدة برامجهم المفضلة، لكن «يوسف» كان يحلم بشيء واحد وهو أن يمارس حياته بشكل طبيعي، إذ داهم المرض جسده النحيف وجعله طريح الفراش، ليصبح الصغير في حاجة ماسة لعملية قلب مفتوح بمبلغ مالي كبير وسط دموع أسرته التي وقفت عاجزة عن فعل أي شيء بسبب ثمن العملية المرتفع.

حالة الطفل البالغ من العمر 9 سنوات ويعيش في قرية «ميت خانقان» التابعة لمركز شبين كوم بمحافظة المنوفية، جعلت أسرته تطرق كافة الأبواب لجمع ثمن العملية، إذ يعاني الصغير من عيب خلقي في القلب بالإضافة إلى وجود 3 ثقوب به، وعلاجه الوحيد في عملية قلب مفتوح لإغلاق تلك الثقوب كي يستطيع «يوسف» أن يقف على قدميه مجددًا ويمارس حياته بشكل طبيعي، لتلجأ والدته إلى الاستغاثة بالسوشيال ميديا وأهل الخير.

«عندي أمل ويقين بإذن الله إننا نجمع 135 ألف جنيه علشان ننقذ طفل بين الحياة والموت».. بتلك العبارات كتب أحمد زاهر معلم مقامات في القرآن الكريم وأحد سكان القرية، منشورًا على جروب القرية، ما لاقى تفاعلًا وترحيبًا كبيرًا بين أبناء القرية لمساعدة الطفل يوسف والتبرع له لإجراء العملية: «والدة الطفل استغاثت بيا علشان أساعدها في دفع تمن العملية، ولما نشرت بوست على الجروب الأهالي في ساعات قليلة جمعوا نصف المبلغ والنصف الآخر تكفل له متبرع خارج القرية»، بحسب حديث «زاهر» لـ«الوطن».

حالة يوسف الصحية

أنقذت شهامة أهالي المنوفية «يوسف» من خطر الموت، إذ أجرى العملية الجراحية ونجحت رغم خطورتها، ويخضع حاليا للعلاج والملاحظة في العناية المركزة داخل أحد مستشفيات 6 أكتوبر: «في مجموعة من الشباب اتكفلوا بمصاريف العلاج بعد العملية ومتابعته حالته الصحية بالكامل»

تعاون أهل القرية

«يوسف» ليس الطفل الوحيد الذي أنقذته مساعدات أهالي، إذ يعد الحالة رقم 99، وكان هناك استجابات كثيرة ولكن حالة يوسف كانت أكبر مبلغ جرى جمعه، وكانت التبرعات تبدأ بـ100 جنيه حتى 10 آلاف جنيه حتى نجحوا في جمع المبلغ وإنقاذه خلال يومين فقط، وفقًا لـ«زاهر».