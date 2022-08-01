إجراء 9 آلاف عملية قلب وعيون للأكثر احتياجا في سوهاج

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إجراء 9 آلاف عملية قلب وعيون لصالح المرضى غير القادرين بقرى وعزب ونجوع محافظة سوهاج، وذلك بداية من عام 2009 إلى الآن.

وأكد رأفت السمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن دعم مرضى القلب والعيون يأتى استكمالاً لما تقوم به المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، خاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، ما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

مضاعفة أعداد المرضى المستهدفين

وفي إطار متصل، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن في سوهاج تستهدف خلال الفترة المقبلة مضاعفة أعداد مرضى العيون والقلب في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً المتلقين لخدمات الجمعية.

وأوضح «شعبان»، أن الجمعية تنظم خلال الفترة المقبلة قوافل علاجية موسعة، يتم من خلالها توقيع الكشف الطبي على الأهالى في قراهم وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أى أعباء تثقل كاهله.

إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح

يذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن في إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما، وفي مجال العيون نجحت في توقيع الكشف الطبي على 950 ألفا، فضلا عن إجراء العمليات الجراحية بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه.