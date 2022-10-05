براءة 5 متهمين في واقعة «أكياس المياه» على السيارات بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، ببراءة خمسة متهمين في واقعة إلقاء أكياس المياه على السيارات، وأتوبيسات النقل العام في شوارع المدينة، والمعروفة إعلاميًا بواقعة «أكياس المياه»، بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين 3 سنوات قبل شهرين.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم استعراض القوة، وإثارة الرعب في نفوس المواطنين، وتعطيل حركة المرور في منطقة ارتكاب الواقعة، وأحالتهم لمحكمة الجنايات.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى قيام 5 أشخاص في أعمار سنية متفاوتة تتراوح بين 17 و22 عام، بإلقاء أكياس المياه على السيارات في نهار شهر رمضان بمنطقة الشهداء، وألقت الشرطة القبض عليهم بعد 24 ساعة من ارتكاب الواقعة.

وانتشر فيديو عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، للمتهمين خلال تجهيزيهم لأكياس المياه وإلقائها على السيارات، والفرار من مكان الواقعة، وطالب عدد من المواطنين بمحاسبتهم.

دفاع المتهمين: لم يعتدوا على المواطنين

واستند محامي المتهمين أحمد السادات في دفاعه أمام محكمة الجنايات، إلى أنّ المتهمين لم يعتدوا على المواطنين، نافيًا وجود أي أسلحة أو أحراز في الواقعة.

وقال السادات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إّنه تولى القضية في مرحلة الاستئناف، وطالب المحكمة ببراءة المتهمين لعدم وجود أي أسلحة بحوزتهم، وانتفاء التهمة عنهم، لعدم وجود مبلغين بالواقعة، إضافة إلى انتفاء تهم استعراض القوة وإثارة الذعر، وتعطيل حركه المرور.