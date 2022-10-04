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الاتحاد الأوروبى يستدعى المبعوث الروسى لإدانة قرار ضم المناطق الأوكرانية

كتب:

سحر المكاوى
03:37 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء المبعوث الروسي لديه، لإدانة ورفض قرار السلطات الروسية بالضم «غير القانوني» للمناطق الأوكرانية الأربعة، دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريجيا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة الجارديان البريطانية.

وشدد الاتحاد الأوروبي في البيان على عدم الاعتراف أبدًا بهذا الضم لروسيا، مؤكدة أن هذه القرارات الصادرة عن روسيا باطلة ولاغية، ولا يمكن أن ينتج عنها أي أثر قانوني على الإطلاق.

وخلال اجتماع مع القائم بالأعمال الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوجفينوف، أمس الاثنين، دعا الاتحاد الأوروبي موسكو إلى التراجع عن القرار، وسحب جميع قواتها دون قيد أو شرط من كامل أراضي أوكرانيا.

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بقلم سحر المكاوى