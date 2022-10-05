السيسي: نمضي إلى طريق التنمية والبناء بتفانٍ وإخلاص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّنا نمضي معا إلى طريق التنمية والبناء، في مرحلة غاية الأهمية في عمر مصر، قوامها العمل والإنتاج بتفانٍ وإخلاص، للوصول إلى آفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا الغالي، وما يتطلبه ذلك من إسهامات شعب مصر العظيم لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه، ودعما لجهود الدولة التنموية من خلال المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات على امتداد رقعة الوطن».

احتفالية المولد النبوي الشريف

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف، أنّ المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين بالله والعمل المنظم والجهد المتواصل المبني على الأخذ بالأسباب، هو المنهج الرشيد الذي حرص الرسول على تعليمه لأمته وانتهاجه.