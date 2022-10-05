أحمد عمر هاشم بعد تكريمه من السيسي: شكرا لقائد مسيرتنا صاحب الإنجازات الكبيرة

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، حيث ذهب الرئيس إلى مكان «هاشم» لتسليمه التكريم، وتبادلا الحديث.

احتفالية المولد النبوي الشريف

وقال هاشم، بعد تكريمه في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نتوجه بالشكر لقائد مسيرتنا ورئيس الجمهورية، الذي قدّم لمصر في هذه الفترة إنجازات لم تحدث من قبل، فرعاه الله وزاده توفيقا على توفيق، ونحن سعداء بالاجتماع معه اليوم، في ذكرى المولد النبوي الشريف الذي منّ الله به علينا».

وأضاف رئيس جامعة الأزهر الأسبق: «ما اجتمعنا هنا من أجل إحياء ذكرى نسيناها، ولكن نحيي قلوبا غاب عنها الهدي، فلم ولن ننساك ونذكرك في كل وقت وحين، ونحبك عن بعد وكثب وما نسيناك يوما».

وأتمّ هاشم كلمته، بالدعاء لمصر، وللرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسداد والتوفيق.