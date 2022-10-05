أحمد مجدي: المخرج لا يتربع على قمة الفن دون تعاون مع الممثل (صور)

تحت عنوان «علاقة المخرج بالممثل.. كيف تجعل الممثلين شركاء في العمل الفني؟»، نظمّت مؤسسة كايرو فيلم فاكتوري، ندوة بحضور الفنان والمخرج أحمد مجدي، وأدار اللقاء الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم.

وقال الفنان أحمد مجدي، إن العلاقة بين المخرج والممثل، رحلة طويلة من التطور يخوضها كلاهما خلال العمل، إذ يطور الممثل أدواته، بينما يزداد المخرج خبرة في كيفية التعامل مع الممثلين من عمل لآخر.

أحمد مجدي يفك طلاسم العلاقة بين المخرج والفنان

وأشار خلال الندوة بـ كايرو فيلم فاكتوري إلى أنه على المخرج أن يدرك أنه لا يتربع على قمة الهرم منفردًا، لأن التفاعل بينه وبين الممثلين يضيف للعمل، ومن المستحيل أن يصل المخرج إلى الكمال الذي يتصوره، لكنه سيصل إلى آفاق أوسع وأرحب وإلى نتيجة قد تفوق تصوراته عندما يعطي المساحة للممثلين للإبداع.

وشدد على أن التوافق هو أهم عناصر بناء علاقة صحية بين المخرج والممثلين لصالح العمل الفني، مضيفًا: "يجب أن يعمل الممثل في عمل هو مؤمن به، لأن الإيمان بالمشروع الفني يضمن مواصلة الرحلة الطويلة التي يخوضها، حتى في لحظات فقدان الحماس، خصوصًا أن دور المخرج هو تفهم دوافع ومخاوف الممثل وتقديم الدعم له، وإدراك أنه جزء من المشروع وليس مجرد أداة لتنفيذ رؤيته".

أخطاء يقع فيها المخرج

وأضاف أحمد مجدي، أن أحد أوجه القصور التي يقع فيها الكثير من المخرجين في أعمالهم الأولى هو اهتمامهم بالفكرة، والتركيز على الجوانب الفنية للعمل، دون الاهتمام بعنصر الإدارة المثلى للممثلين، وبالتالي يكون العمل ناقصًا، مشيرًا إلى أن الممثل هو واجهة العمل الفني وهو الذي يترجم أفكار المخرج إلى صورة حية من لحم ودم للجمهور.

وأشار الناقد محمد سيد عبد الرحيم، إلى أن أحمد مجدي أصبح وجهًا من الوجوه الرئيسية في السينما المستقلة، كبطل لمجموعة من الأفلام المهمة مثل فيلم ميكروفون، وباب الوداع، وعلي معزة وإبراهيم، وكذلك من خلال ظهوره في العديد من الأفلام المستقلة مثل فيلم ليل خارجي، بالإضافة إلى إخراجه لفيلم لا أحد هناك الذي شهد عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو ينتمي للسينما المستقلة.

المناقشات أمر حيوي للربط بين صناع الأفلام

وقالت المخرجة ناهد نصر، مؤسس كايرو فيلم فاكتوري، إن استضافة أحمد مجدي، جزء من مواصلة العمل على ربط صناع الأفلام على أول الطريق بالمحترفين، وهو ما يمثل إضافة عملية ومهمة يحتاجها المشهد السينمائي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب التي تتم على أرض الواقع وفتح المجال للتساؤلات والمناقشات أمر حيوي للربط بين صناع الأفلام وضروري لتطورهم.

وأشارت إلى أن اللقاء هو جزء من سلسلة لقاءات تنظمها كايرو فيلم فاكتوري، التي تهدف إلى مشاركة الخبرات والتجارب والدعم بين مجموعة متنوعة من الفنانين البصريين وصناع الأفلام، بهدف استكشاف التحديات والبدائل في صناعة الأفلام.