أحمد مجدي: «القاهرة للدراما» دفعة للفن.. ومسلسلات «الأوف سيزون» ناجحة

قال الفنان أحمد مجدي، إن تنظيم مهرجان القاهرة للدراما أمر ضروري للغاية، فهناك فرصة للقاء عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما: «إذ كانت هناك حالة سنوية فيها ثراء، فنحن أمام دفعة للدراما والصناعة كلها».

وأضاف «مجدي» خلال لقاء مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «المهرجان تكليل للحالة الإبداعية التي تحدث طوال السنة، وأتمنى أن يضم كل الأعمال الفنية على مدار العام، وليس مسلسلات رمضان فقط».

وتابع: «أحرص على المشاركة في السباق الرمضاني، باعتباره الموسم الذي سيشهد تركيزا أكبر وتسليطا للضوء بشكل أفضل من أي وقت عام، لكن هذا لا يقلل من مسلسلات الأوف سيزون التي فرضت نفسها بقوة».

وأشار إلى أن مسلسلات الـ15 حلقة في رمضان أثبتت نفسها، معربا عن تمنيه بأن يزيد عددها في المواسم المقبلة.