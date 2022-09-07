مؤسسة «كايرو فيلم فاكتوري» تدير جلسة نقاشية حول الصوت في السينما

استضافت مؤسسة كايرو فيلم فاكتوري، في لقاء موسع، مهندس الصوت والمخرج عبد الرحمن محمود في لقاء بعنوان صوت الفيلم السينمائي من تسجيل الحوار إلى قاعة العرض، وتضمن نقاشًا حول تجربته في مجال تسجيل وتصميم شريط الصوت في أفلام الخروج للنهار، وفيلا 69، وهدية من الماضي، وتوكتوك، وزهرة الصبار، وأم غايب، وباب الدنيا وهو أول فيلم تسجيلي طويل من إخراجه.

وتناول عبد الرحمن محمود، في اللقاء الذي حضره عدد كبير من صناع الأفلام والفنانين البصريين، كيف يمكن لصانع الأفلام وضع التصور الصوتي لفيلمه، وفي أي مرحلة من مراحل صنع الفيلم ينبغي الاستعانة بمصمم الصوت وما شروط تسجيل الصوت في موقع التصوير، وكيف يمكن اختيار أدوات تسجيل الصوت المناسبة التي تضمن جودة عالية بميزانية محدودة، وكيف يحصل صانع الأفلام على خبرة معرفية عن تصميم الصوت، و توزيع الصوت في قاعة العرض.

صناعة السينما المصرية تزخر بالكوادر المتميزة

وأشار في كلمته إلى أن صناعة السينما المصرية تزخر بالكوادر المتميزة في مجال تسجيل وتصميم الصوت، وأن خلق هوية صوتية مصرية هو السبيل الأهم لوصول السينما المصرية إلى التميز، ويجب أن يعكس شريط الصوت في أفلامنا هوية المكان والبشر والبيئة المحيطة وهو ما يضمن لها الأصالة والتميز.

وأضاف أن صناع السينما المستقلة في الوقت الحالي هم الأكثر حرصًا على إنتاج شريط صوت مميز في أفلامهم، بناء وتصميم شريط الصوت يتطلب وقتًا وجهدًا يوازي ما يبذل في المراحل المختلفة لصناعة الفيلم، لكن الوتيرة السريعة لإنتاج الكثير من الأفلام التجارية قد تؤثر على جودة شريط الصوت، بعكس ما يحدث في السينما المستقلة.

شريط الصوت عامل أساسي لنجاح الفيلم السينمائي

وقالت المخرجة ناهد نصر مؤسسة كايرو فيلم فاكتوري، إن اختيار موضوع اللقاء جاء بناء على حاجة ملحة لكثير من صناع الأفلام وخاصة في بداية الطريق والذين ينتجون أفلامهم بميزانيات محدودة للتعرف على طرق عملية لتصميم الصوت في أفلامهم ، فضلًا عن أن شريط الصوت الناجح جزءًا مهمًا من نجاح الأفلام وقدرتها على المنافسة وخاصة في المهرجانات العالمية.

وأشارت إلى أن أحد أهداف كايرو فيلم فاكتوري هو مشاركة الحلول والخبرات العملية القابلة للتنفيذ بين صناع الأفلام في مختلف مراحل صناعة الفيلم، وأن سلسلة اللقاءات الشهرية التي تجمع بين صناع الأفلام المحترفين والجدد هي جزء من أنشطة كايرو فيلم فاكتوري لتحقيق هذا الهدف.

وأشارت إلى أن دعوة مصمم الصوت والمخرج عبد الرحمن محمود جاءت بناء على خبرته الممتدة في مجال الصوت في مجموعة من أبرز الأفلام التي حصدت الجوائز وشاركت في مهرجانات هامة خلال العقد الأخير.

يذكر أن عبد الرحمن محمود درس هندسة الصوت في المعهد العالي للسينما وتخرج منه بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وفاز عن عمله كمصمم صوت بجائزة المهرجان القومي للسينما عام 2014 وجائزة جمعية النقاد عام 2015.

وشاركت الأفلام التي عمل بها في مجال تسجيل وتصميم الصوت بمهرجانات سينمائية محلية ودولية وحصلت على جوائز مرموقة، في عام 2021 أخرج أول أفلامه، وهو الفيلم التسجيلي الطويل باب الدنيا الذي افتتح عروضه بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وشارك في المهرجان القومي للسينما المصرية، كما حصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلي بملتقى رؤية لأفلام الشباب برعاية المركز القومي للسينما عام 2022.