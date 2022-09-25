وزيرة الثقافة: الفن قادر على إحداث التغيير في المجتمع

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن انعقاد ملتقى أفلام المحاولة يُعد من أبرز البرامج التي تنفذها الوزارة، مؤكدة أن ما يقدمه الفن في مشهد أو عمل درامي يجري تغييرا في المجتمع وقوانينه مثل أفلام «أريد حلا، كلمة شرف، جعلوني مجرما» وغيرها من الأفلام.

جاء ذلك خلال افتتاح «الكيلاني»، الملتقى الرابع لأفلام المحاولة بقصر ثقافة السينما، مساء اليوم.

والملتقى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبحضور الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية وقصر السينما ورئيس الملتقى، والدكتورة منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، ولفيف من مبدعي السينما المصرية.

الأفلام الفائزة سوف يتم عرضها قبل الفيلم الرئيسي بدور سينما الشعب

ومن جانبه، وجَّه الفنان تامر عبد المنعم الشكر والتقدير لحضور الوزيرة حفل افتتاح الملتقى، ولكل من شارك في الملتقى سواء الأعمال التي اختيارها والذي يحرص سنويا على انعقاده ليعد فرصة لشباب السينمائيين لتقديم محاولاتهم الإبداعية للجمهور، وعرضها على لجنة التحكيم لتقييمها ومشاهدة العديد من الأعمال، والتعرف على تجارب أخرى لتنمية وتطوير إبداعها، موضحا أن الأفلام الفائزة سوف يتم عرضها قبل الفيلم الرئيسي بدور سينما الشعب.

بدأت مراسم الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن الراحل علي عبد الخالق يضم رحلته الفنية في مجال الإخراج وأبرز كلماته وتسجيلاته، وكذلك لقاؤه وتكريمه بقصر السينما، بالإضافة لأفيشات أفلامه الراسخة في ذاكرة السينما.

أعقب ذلك تكريم مبدعي السينما القائمين على مشروع «السينما بين يديك»، وهم المخرج أحمد البدرى، والمونتير السينمائي حسام المحفوظى، والدكتور أشرف محمد، والمخرج أشرف فايق، والمخرج عادل عوض، والدكتور نادر رفاعى، والمخرج فخر الدين نجيدة.

كما تم تكريم أعضاء لجنة تحكيم الملتقى المخرج أحمد رشوان رئيسا وعضوية كل من مدير التصوير مصطفى عزالدين، ومهندس الديكور شادى العنانى.

وتم عرض الفيلم التسجيلي «طابا» نتاج المعسكر السينمائى المنفذ على هامش مشروع «ابدأ حلمك السينما بين يديك»، الفيلم يضم لقاء مع أحد شيوخ سيناء وحديثه عن تاريخ طابا وشجرتي الدوم التى تعد أكبر دلائل استرداد طابا.

تلاه عرض فنى لفرقة التذوق الفني للموسيقى العربية بالإسكندرية قدمت خلاله مجموعة من الأغنيات منها «أنا في غيابك مليت، يا ريتك معايا، يا جميل، كحيل الأهداب»، واختتم الحفل بعروض الأفلام المشاركة في الملتقى فيلم راضيه، لعبة إبليس، سوبر هيرو، أحلام يقظة، كائن فضائي، الأرض السادسة، طاهرة، على الله.