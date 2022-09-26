وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل بروتوكول «المتحدة» لإدارة وتشغيل سينما الشعب

علقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول إدارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى.

وقالت «الكيلاني»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية إنجي طاهر: «بدأ المشروع بمجموعة من قصور الثقافة ودور العرض بتذاكر مخفضة وعرض بعض الأفلام السينمائية تحت إشراف الوزارة».

وأشارت إلى أن الشركة المتحدة تتولى الإدارة واستكمال المرحلة الثانية والثالثة.

40 دار سينما في المرحلة الثالثة من المشروع

وأضافت وزيرة الثقافة، أنه بنهاية المرحلة الثالثة سيكون هناك 40 قصر ثقافة، بها 40 دور سينما تعرض أفلاما تسجيلية ومشروعات تخرج الطلاب في معهد السينما.

وعن آليات التسويق لهذا المشروع من أجل الوصول للجماهير المصرية، أوضحت أنه سيكون مختلفا، لأنه في القرى والمراكز والمدن البعيدة، وبالتالي فإنّ التواصل مع قصور الثقافة يكون عن طريق منصات السوشيال ميديا من ناحية، ورواد القصر وطلاب المدارس في المدن والقرى التي توجد فيها قصور الثقافة.

أجندة الأنشطة بقصور الثقافة

وتابعت: «دائما ما يكون هناك أجندة للأنشطة الخاصة بقصور الثقافة، ويجرى عرضها على منصات السوشيال ميديا الخاصة بالوزارة».

أشارت إلى أنه على مدار شهرين منذ أن تولت حقيبة وزارة الثقافة وهي تتابع العمل اليومي لهيئة قصور الثقافة، إذ جرى تغيير آليات العمل الثقافي عن طريق العروض المسرحية وعروض الأطفال والأفلام السينمائية والندوات التوعوية، حيث تتم هذه الفعاليات في أماكن تجمعات الناس.

عدة مراحل في المشروع

وأكدت: «نستهدف عدة مراحل، أهمها مبادرة حياة كريمة، إذ إن دور قصور الثقافة فيها مهم جدا، وهناك أنشطة ثقافية بالتوازي مع أنشطة الوزارات الأخرى في هذه القرى، وإقبال كبير جدا على الحفلات الغنائية من جميع الفئات العمرية والأنشطة الخاصة بالأطفال، ويجرى تعليمهم الرسم والفنون التشكيلية ومسرح الطفل».