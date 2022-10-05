مخرج «Black Panther»: فكرت في الاعتزال بعد وفاة تشادويك بوسمان

كشف ريان كوجلر مخرج سلسلة أفلام «Black Panther»، أنَّه فكر في ترك صناعة الأفلام والتقاعد بعد وفاة بطل الفيلم تشادويك بوسمان، بعد صراعه مع سرطان القولون في أغسطس 2020 عن عمر يناهز 43 عامًا، قائلًا إنَّ الأمر دفعه إلى إعادة النظر في مواصلة عمله في صناعة الترفيه ولم يكن يعرف ما إذا كان بإمكانه الاستمرار، وجاء ذلك بعد إطلاق الفيديو الدعائي للجزء الثاني من الفيلم بعنوان «Black Panther: Wakanda Forever»، المقرر عرضه نوفمبر المقبل.

وقال مخرج Wakanda Forever عن المرحلة التي عشها بعد وفاة «بوسمان»، في لقاءه مع «إنترتينمنت ويكلي»، «كنت في مرحلة أرغب فيها الابتعاد عن هذا العمل تمامًا، لم أعرف إذا كنت قادر على صنع أفلام أخرى، ناهيك عن تقديم جزء ثان من فيلم Black Panther، كان الأمر مؤلم بشدة، وكنت أسال نفسي كيف يمكنني الشعور بهذا مرة أخرى».

وأضاف: «الحزن والشعور بالعاطفة الشديدة تأتي على شكل موجات، في بعض الأحيان يمكن للموجة أن تأخذك بعيدًا حيث تفقد السيطرة عليها، كنت أتأمل في الكثير من المحادثات التي أجريناها معا وأدركت أنه كان يعلم أنها النهاية، لذلك قررت أنه من المنطقي الاستمرار».

تفاصيل فيلم «Wakanda Forever»

وتتابع أحداث فيلم الجزء الثاني من «Black Panther» والذي يحمل عنوان «Wakanda Forever»، الأخطار التي تتعرض لها «واكاندا» حيث يحاول قادتها حماية الشعب في أعقاب الهجمات التي تتعرض لها بعد وفاة الملك «تشالا»، (الذي قام بدوره تشادويك بوسمان في الجزء الأول)، من دولة «تالوكان» الخفية تحت البحر.

ويشارك في الجزء الجديد عدد من الممثلين الذين شاركوا في الجزء السابق من بينهم: «ليتيتيا رايت، لوبيتا نيونجو، داناي جورورا، ووينستون ديوك»، إضافة إلى عدد من الممثلين الجدد.

لوبيتا نيونجو: نكرم تشادويك بوسمان في الجزء الجديد من «Black Panther»

بينما قالت بطلة الفيلم لوبيتا نيونجو، أن فكرة المضي قدمًا بدون «بوسمان» بدا مستحيلًا في البداية، «قد خشيت بدء التصوير لأنني لم أستطع أن أتخيل كيف سنمضي في العمل بدون تشادويك. كان الأمر غير مفهوم بالنسبة لي، لكن ريان تمكن من تكريم حياته ودوره في الفيلم وحياتنا برؤيته المؤثرة والصادقة والواضحة».

ومن جهته، قال المنتج نيت مور، إنَّ الفيلم الجديد يدور كثيرًا حول كيفية المضي قدمًا أثناء التعامل مع خسارة مأساوية، موضحًا: «جميع الشخصيات القديمة والجديدة، تتعامل مع كيفية تأثير الخسارة على أفعالك بطرق عاطفية ومفاجئة».