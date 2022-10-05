حبس 6 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

أمرت النيابة العامة، بحبس 6 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون.

المتهمون نشروا أخبارا كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد

وخلال التحقيق مع المتهمين، وجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.

الترويج لأغراض جماعة إرهابية

كما وجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة الترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، وارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وبيّنت جهات التحقيق، أن المتهمين تلقوا تمويلا بغرض تنفيذ أعمال إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون للإخلال بالنظام العام.