التعليم العالي تكشف إنجازات الدولة في سيناء احتفالا بنصر أكتوير

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، حجم المشروعات القومية وما تم إنجازه من قبل الوزارة في شبه جزيرة سيناء وما تم تنفيذه خلال السنوات القليلة الماضية ووضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

حجم المشروعات التي نفذتها وزارة التعليم العالي

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، حجم المشروعات التي نفذتها، والتي تتمثل في النقاط التالية:

- 40 مشروعًا للتعليم العالي بسيناء بتكلفة إجمالية 21 مليار جنيه.

- 645,7 مليون جنيه تكلفة إنشاءات وتجهيزات جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة «شرم الشيخ، الطور، رأس سدر» بتكلفة 10,5 مليار جنيه.

- تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بشمال سيناء بتكلفة 1,3 مليار جنيه.

- إنشاء فرع جامعة السويس بأبو رديس بجنوب سيناء بتكلفة 1,3 مليار جنيه.

- بدء الدراسة بكليتي الطب البشرى والهندسة بجامعة شرق بورسعيد الأهلية هذا العام.

- إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على مساحة 29 فدانًا.

دعم الدولة لقطاع التعليم الجامعي والمستشفيات غير مسبوق

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الدعم الذي توليه الدولة المصرية لقطاع التعليم الجامعي والمستشفيات غير مسبوق بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية ويحقق أهداف وطموحات الجمهورية الجديدة.