«التعليم العالي»: طرح استراتيجية لـ10 سنوات في ديسمبر المقبل

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الوزارة ستنظم المؤتمر المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل لمناقشة استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وذلك خلال السنوات الـ10 المقبلة 2022-2032، وإثراءها والتوافق على بنودها وعناصرها المُختلفة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

استراتيجية وزارة التعليم العالي

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنَّ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكّد أنَّ منظومة التعليم العالي بكل منسوبيها من علماء وأساتذة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة سيتمّ دعوتهم لمناقشة الاستراتيجية للتوافق على كل بنودها.

الجامعات الحكومية

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة أعمال انتظام الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بكل الضوابط التي أقرها المجلس و الخريطة للزمنية للعام الدراسي الجديد.