«الداخلية» تضبط 88 ألف هارب من أحكام قضائية في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بجميع مديريات الأمن، إذ تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 204 أسلحة نارية، و505 قضايا مخدرات وتنفيذ 88 ألفًا و530 حكمًا قضائيا.

ضبط 42 متهما هاربا

كما تم ضبط تشكيلين عصابيين، و42 هاربا، و18 متهما بأعمال البلطجة، وضبط232 دراجة نارية مخالفة، وإعادة دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وضبط 24 ألفًا و472 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب فحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.