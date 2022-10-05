"الكرملين": المناطق المنضمة لنا حديثا «ستبقى روسية إلى الأبد»

أكد «الكرملين» أن المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا «ستبقى روسية للأبد»، بعد توقيع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما رسميا بضم مناطق دونيتسك وزابوريجيا ولوجانسك وخيرسون الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في الأقاليم الأربعة «روسية وسنستعيدها»، وفق ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأشار الكرملين إلى أن استخدام أوكرانيا أسلحة أمريكية في قصف شبه جزيرة القرم، يؤكد انخراط واشنطن في الصراع، مشددة على ضرورة أن تكون روسيا جزءا من التحقيقات الخاصة بتسرب الغاز من خط «نورد ستريم».