وزير الأوقاف يشهد ختام الدورة العلمية لاتحاد الإذاعات الإسلامية الإثنين المقبل

ينعقد الإثنين المقبل، ختام الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية وتوزيع شهادات التخرج على جميع الدارسين من الدول العربية والإسلامية لأعضاء الاتحاد من أكثر من 26 دولة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية.

افتتاح الدورة العلمية الدولية الثانية لاتحاد الإذاعات الإسلامية

يذكر أنه حضر افتتاح الدورة العلمية الدولية الثانية لاتحاد الإذاعات الإسلامية بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان «التعايش السلمي والتسامح الديني بين التنظير والتطبيق»، كل من محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون بالمملكة العربية السعودية ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، ونائبًا عن وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد القصبي، ونخبة من كبار الشخصيات الإعلامية والدينية، وتأتي الدورة في إطار التعاون والتنسيق التام بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد الإذاعات الإسلامية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، وبمشاركة نخبة متميزة من رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين.

تفاصيل الدورة

وشارك في الدورة ممثلون من هيئات الإذاعة والتليفزيون من 57 دولة «الأعضاء باتحاد الإذاعات الإسلامية في أربع قارات»، وبمشاركة كبار الإعلاميين ومقدمي البرامج ورؤساء التليفزيونات والإذاعات من الدول العربية والإسلامية، ويحاضر بها كبار أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية، وعلماء الشريعة والدين بوزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف، ومتخصصون في فنون الإعلام والاتصال التليفزيوني، والمذيعون بها، بإجمالي 25 مشاركًا من 21 دولة.