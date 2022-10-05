«التنمية الحضرية»: تطوير المنطقة الحرفية ضمن مشروع «القاهرة التاريخية»

كشف المهندس إيهاب حنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضرية، أن منطقة الهناجر والمدارس وأسواق الجملة ضمن مكونات مشروع المنطقة الحرفية السكنية الخدمية بشمال الحرفين، الذي يعد جزءً من خطة مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وهو أحد المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية.

على مساحة 60 فدان وسيضم نحو 9 عمارات سكينة كبيرة

وأشار منسق عام صندوق التنمية الحضرية، في حديثه لـ «الوطن»، إلى إنشاء المنطقة الحرفية، بشمال الحرفيين على مساحة 60 فدانًا، وستضم نحو 9 عمارات سكينة كبيرة، لتسكين المواطنين بها، بجوار محور جيهان السادات.

وأوضح «حنفي» أن الهدف الرئيسي وراء إنشاء المنطقة الحرفية، يتمثل في نقل أصحاب الحرف والأنشطة التجارية غير الملائمة لطبيعة القاهرة التاريخية إليها، حيث سيظل داخل المنطقة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، التي تناسب طبيعة منطقة القاهرة التاريخية.

مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية

وأضاف منسق عام صندوق التنمية الحضرية، أنه يجري العمل على مكونات المنطقة الحرفية، بنسب متقدمة، بالتزامن مع العمل في المرحلة الأولى من مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، والتي تضم 5 مناطق: «منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، منطقة باب زويلة، منطقة حارة الروم، منطقة الحسين، منطقة درب اللبانة».

وأكد «حنفي»، أن مشروع إحياء القاهرة التاريخية، لا يعني تطويرها أو التغيير فيها، بل يهدف المشروع إلى ترميم وإنقاذ الآثار الموجودة داخل القاهرة التاريخية، وتحويلها لمتحف مفتوح، وهو الأمر المختلط لدى كثير من المواطنين، حيث نسعى للحفاظ على النسيج العمراني التاريخي.