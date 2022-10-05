غلق وتشميع مستوصف طبي غير مرخص في سوهاج.. يديره حاصل على دبلوم

تمكن فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث التموين وإدارة الرقابة التجارية، من ضبط مستوصف طبي غير مرخص ويديره شخص حاصل على دبلوم صنايع بنطاق مركز سوهاج.

المستوصف يضم صيدلية غير مرخصة

ومن بين المخالفات التي رصدها فريق التفتيش بصحة سوهاج، عدم وجود ترخيص للمستوصف الذي يضم صيدلية غير مرخصة، وأدوية غير مسموح بتواجدها داخلها، إلى جانب وجود عدد من العيادات غير متوفر بها أي اشتراطات صحية أو ترخيص أو اتباع طرق مكافحة العدوى.

ضبط أدوات جراحية ملوثة

كما جرى ضبط أدوات جراحية ملوثة تستخدم في إجراء بعض العمليات البسيطة، وتم تحريز الأدوية وإجراء المحاضر اللازمة، وغلق وتشميع المكان من قبل صحة سوهاج، وتولت الجهات المختصة التحقيق.