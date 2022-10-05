حذرت منها موسكو.. 10 معلومات عن منظومة «هيمارس» الأمريكية

ساعدت الأسلحة الأمريكية المتقدمة القوات الأوكرانية على تحقيق مكاسب حاسمة جنوب وشرق أوكرانيا، من بين تلك الأسلحة منظومة «هيمارس» الدقيقة، وذلك حسب موقع «بي بي سي».

معلومات عن منظومة «هيمارس» الأمريكية

«هيمارس» أو «إم- 142» نظام مدفعي صاروخي عالي الحركة، وهي راجمة صواريخ محملة على شاحنة، حسب موقع «بي بي سي».

- قادرة على إطلاق 6 صواريخ موجهة، ويمكنها تتبع الأهداف سريعا.

- منظومة «هيمارس» أمريكية الصنع من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن».

- يصل مدى أنظمة صواريخ «هيمارس إلى 80 كم، في حين يصل مدى الأنظمة الروسية المماثلة مثل «سميرتش» إلى 70 كم.

- تتحرك أنظمة «هيمارس» على سرعة 85 كم بالساعة مما يمنحها قدرة عالية على المناورة لحمايتها بعد تنفيذ مهاما.

- على عكس الأجيال القديمة من راجمات الصواريخ، والتي تستخدمها القوات الروسية مثل «بي إم – 21»، فإن أنظمة «هيمارس» دقيقة جدا حيث تستخدم نظام الملاحة العالمي «جي بي إس» لتوجيه صواريخها.

- تستطيع حمل قذائف يتراوح مداها بين 15 كم حتى 500 كم.

- على عكس الأجيال السابقة من الراجمات فإن «هيمارس» خفيفة الوزن مما يسمح بنقلها على طائرات «سي – 130» داخل ميدان المعركة.

- يشغل منظومة «هيمارس» طاقم مكون من 3 أفراد.

- تعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية من بين الدول العربية التي تشغل منظومة «هيمارس»، والتي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية.

- زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بـ 16 منظومة من «هيمارس» في حزمة مساعدات عسكرية بلغت قيمتها 9 مليار دولار.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تلك الأنظمة أساسية بالنسبة لمجهودات بلاده، مضيفا «هيمارس وباقي الأسلحة الدقيقة تغير مسار الحرب لصالحنا».

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن أوكرانيا تحتاج 50 نظام «هيمارس» إضافي لوقف التقدم الروسي، بجانب 100 منظومة أخرى لشن هجوم مضاد ناجح.