لشباب المحافظات.. تفاصيل الدورات التدريبية المجانية بـ«المركز المصري الألماني»

إدارة المشروعات لا غنى عنها في مجالات العمل المختلفة، منها الهندسة ومجالات عمل أخرى، وإدارة المشروع بشكل منظم وبالاستخدام الأمثل للموارد مهم بالنسبة لأي شركة أو مؤسسة، كي تضمن نجاح المشروع الذي تعمل به.

داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية

اهتم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بعمل دورات تدريبية حول إدارة المشروعات، في إطار الدورات التدريبية التى يتيحها للشباب، بشكل مجاني، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، سواء أون لاين، أو عن طريق إعداد محاضرات داخل مقرات المركز.

وأعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عن تفاصيل ومواعيد دورة تدريبية حول إدارة المشروعات.

ويستهدف التدريب تعلم كيفية إعداد خطة مشروع كاملة بداية من إنشاء الفريق، وتقدير التكلفة، وتخطيط الوقت، وتقييم المخاطر، وتحديد المصادر، والتصميم والبناء، واختبار الجودة، وإدارة أصحاب المصلحة، والتعرف على أدوات إدارة المشروعات من أجل توثيق المشروع وتتبعه، والتعرف على الأدوات التى ستساعد في توفير تكاليف المشروع.

التدريب مجاني ويضم 3 دورات

وأوضح المركز عبر المنشور، أن التدريب مجاني، ويضم 3 دورات، هي:

- الأولى: «أون لاين» ومتاحة للجميع، مدتها 5 أيام، بداية من يوم 9 أكتوبر، وتنتهي يوم 13 من الشهر ذاته، من الساعة 6 مساء إلى 10 مساء، والتسجيل من خلال التليفون على 01202744565 أو 0227519410، من الأحد للخميس، من الساعة 9:30 صباحا إلى 3:30 عصرا.

- الثانية: ستكون في محافظة سوهاج بقاعة تدريب المركز، في مقر جمعية صحبة الخير، ومدتها خمس أيام من 9 إلى 13 أكتوبر، من الساعة 10 صباحا حتى الـ5 مساءً.

- الثالثة: ستكون في محافظة القليوبية داخل قاعة تدريب المركز، بمقر مؤسسة مصر المستقبل للتنمية في بنها، والتدريب مدته 5 أيام، من الأحد 23 أكتوبر إلى الخميس 27 من الشهر ذاته، من الساعة 10 صباحا حتى الـ5 مساءً.