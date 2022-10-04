دورة تدريبية مجانية للمهندسين والفنيين من المركز المصري الألماني للوظائف

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إطلاق دورة تدريبية مجانية، للمهندسين والفنيين فقط، في إطار الدورات التدريبية التي يتيحها المركز بشكل مستمر، للشباب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل.

في نهاية التدريب سيتم تسليم شهادات من سيمنز إنرجي

وأوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في منشور عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن التدريبات هدفها زيادة الخبرة العملية للمهندسين والفنيين، والذي يساعدهم أكثر في اكتساب خبرة عملية، حيث أنه في نهاية التدريب سيتم تسليم شهادات من سيمنز إنرجي بعد اتمام التدريب.

ومدة كل تدريب 5 أيام من التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا، في مقر مركز EGTA في العين السخنة، كما يوفر المركز إنتقالات من القاهرة وإلي التدريب طول الأسبوع، للتسجيل يمكن الاتصال على 01275989064 من الأحد للخميس من الساعة 9.30 صباحاً إلى 3.30 عصرا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، دورات المركز المصري الألماني للوظائف مجانا للمهندسين والفنيين، وفقا للصفحة الرسمية للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

دورات المركز المصري الألماني للوظائف مجانا للمهندسين والفنيين

- أساسيات التحكم المبرمج Basic Automation.

- تصنيع منتجات بسيطة باستخدام آلة الخراطة Production of Simple Items Using Turning Machine.

- - رولمان البلي، صندوق التروس والمضخات Bearing, Gears and Pumps.

- أساسيات الدوائر الالكترونية الرقمية Basics of Electric digital circuits.

- لحام القوس الكهربي Manual Arc Welding for mild steel.

- مقدمة في استخدام ماكينة الفريزة Production of Simple items using Milling Machines.

التدريبات هدفها زيادة الخبرة العملية للمهندسين والفنيين في شغلهم واللي يساعدهم أكثر في اكتساب خبرة عملية وفي آخر التدريب يتم تسليم شهادات من سيمنز إنرجي بعد إتمام التدريب.