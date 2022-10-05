«س وج».. تفاصيل فرص التدريب في ألمانيا: التسجيل ينتهي السبت المقبل

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن فرص تدريب مهني بألمانيا في مجالات الخبازة والكهرباء والإلكترونيات والمعادن، إضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، على أن يتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين فى القائمة المختصرة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س وج» تفاصيل فرص التدريب في ألمانيا، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بال

تفاصيل فرص التدريب في ألمانيا

** ما مجالات فرص التدريب في ألمانيا؟

تستهدف فرص التدريب الباحثين عن فرص العمل بألمانيا، في مجالات الكهرباء، الإلكترونيات، والمعادن، والفندقة والضيافة.

** ما البيانات المطلوبة للتسجيل في فرص التدريب بألمانيا؟

تتمثل البيانات المطلوبة للتسجيل في فرص التدريب في ألمانيا، في: (الاسم بالكامل «كما يظهر في البطاقة»، الجنس، تاريخ الميلاد «اليوم، الشهر، السنة»، عدد الأطفال إن وجد، الموقف من التجنيد «للذكور فقط»، بيانات التواصل، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني، الجنسية، عنوان الإقامة «شامل المحافظة»، الحالة الاجتماعية).

** كيفية التسجيل في فرص التدريب بألمانيا؟

تبدأ خطوات التسجيل فى فرص التدريب المهني بألمانيا، بإرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة، على البريد الإلكتروني التالي: THAMM@emigration.gov.eg ثم إرسالها عقب ملأها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في صيغةword .

ثم بعد ذلك يتم تحميل استمارة التقديم، عبر الرابط: https://bit.ly/3UE54KZ وفي النهاية يتم تحميل ملف السيرة الذاتية وكامل التفاصيل، عبر الرابط: https://bit.ly/3BK1NkB.

** آخر موعد للتسجيل في فرص التدريب بألمانيا؟

يستمر التسجيل في فرص التدريب بألمانيا، حتى السبت المقبل الموافق 8 من أكتوبر 2022.

** شروط التسجيل في فرص التدريب بألمانيا؟

يشترط أن يكون المتقدم للوظائف مقيما في مصر، وأن يكون المتقدم باحثا أو باحثة عن العمل، أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة تعليم ثانوية (عامة أو فنية)، ألا يكون المتقدم حاصلا على مؤهل أكاديمي، خبرة قصيرة المدى في المجال المرغوب الالتحاق به.