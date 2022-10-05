بدء انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

عقد مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية الثانية، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأعلن «عبد الرازق»، عدم تلقيه أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية الـ 14، مشيرا إلى موافقة المجلس على القوائم النهائية.

انتخاب هيئات مكاتب اللجان

ودعا رئيس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية «الرئيس - الوكيلين - أمناء السر»، وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:

تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومي.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والري والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.