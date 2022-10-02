رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 2-10-2022

كتب:

منى سعيد
02:13 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
مواقيت الصلاة اليوم - تعبيرية

مواقيت الصلاة اليوم - تعبيرية

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة في مصر اليوم والتي تتغير من منطقة لأخرى، في جميع المناطق والمحافظات.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفي التقرير التالي، مواقيت الصلاة في مصر اليوم في محافظات مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة ومرسى مطروح والدقهلية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للرسمية، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:22 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة  11:45 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:07مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:40 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:33 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:45.ظهرًا

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:07 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:40 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر اليوم 4:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم 11:50 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم 3:12 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم 5:44 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد أذان الفجر الساعة 4:38 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:23 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:55 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:39 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:02 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:35 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر 4:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:44 ظهرا.

موعد أذان العصر 3:06 مساء.

موعد أذان المغرب 5:38مساءً.

موعد أذان العشاء 6:56 مساءً.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 1-10-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 30-9-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 29-9-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 27-9-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الإثنين 26-9-2022

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 25-9-2022
بقلم منى سعيد