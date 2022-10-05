بريطانيا: أوكرانيا ستفوز ولا ينبغي التخلي عن الأرض مقابل اتفاق سلام

قالت رئيسة الوزراء البريطانية «ليز تراس»، إنه لا ينبغي أن يكون هناك اتفاق سلام بين موسكو وكييف لا يشمل الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت خلال مخاطبتها المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة في برمنجهام وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أن أوكرانيا ستفوز ولا ينبغي لأي اتفاق سلام التخلي عن الأراضي الأوكرانية.

تراس: أوكرانيا ستفوز

وأضافت: «لا يقاتل الشعب الأوكراني فقط من أجل أمنه ولكن من أجل أمننا بالكامل، هذه معركة من أجل الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم»، منوهة بأن ضم بوتين غير القانوني للأراضي الأوكرانية ليس سوى أحدث فعل في حملته لتخريب الديمقراطية وانتهاك القانون الدولي.

«تراس»: سنقف مع الأوكرانيين مهما طال الوقت

وتابعت: «يجب ألا نستسلم لأولئك الذين يريدون صفقة تتاجر بالأراضي الأوكرانية، إنهم يقترحون دفع أرواح الأوكرانيين من أجل وهم السلام.. سوف نقف مع أصدقائنا الأوكرانيين، مهما طال الوقت، أوكرانيا يمكن أن تفوز ويجب أن تفوز أوكرانيا، وستفوز أوكرانيا».

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية أنها واثقة من أن فولوديمير زيلينسكي والشعب الأوكراني سيقدران تضامن بريطانيا معهم في هذا الوقت الصعب للغاية.