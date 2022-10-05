«التجارة العالمية» تحذر من انكماش محتمل حال تفاقم الحرب في أوكرانيا

توقعت منظمة التجارة العالمية، تباطؤ نمو التجارة العالمية العام المقبل، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع أسعار الفائدة، إلى كبح الطلب على الواردات، وحذرت من انكماش محتمل، إذا تفاقمت الحرب في أوكرانيا.. بحسب «رويترز».

نمو التجارة بنسبة 1% فقط

وقالت منظمة التجارة العالمية، ومقرها جنيف اليوم الأربعاء، إن تجارة البضائع ستزيد 3.5% هذا العام ارتفاعا من تقديرات أبريل البالغة 3.0%، ومع ذلك في عام 2023 يتوقع نمو التجارة بنسبة 1.0% فقط، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.4%.. بحسب رويترز.

عدم يقين كبير بشأن التوقعات

أشارت المنظمة، إلى أنه هناك عدم يقين كبير بشأن توقعاتها، وقد وضعت نطاقًا من نمو التجارة بنسبة 2% إلى 4.9% لهذا العام ومن -2.8% إلى 4.6% لعام 2023.

مخاطر توقعات العام المقبل أكثر انخفاضًا

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ، في مؤتمر صحفي إن «صورة 2023 مظلمة إلى حد كبير»، مضيفة أن مخاطر توقعات العام المقبل ستكون أكثر انخفاضًا.

أضافت إيويالا : «إذا ساءت الحرب في أوكرانيا، بدلاً من أن تتحسن، فسيكون لذلك تأثيرا كبيرا».

يمكن للأحداث الجوية التي تضرب مناطق إنتاج الغذاء أو تضر بالبنية التحتية لتصدير الطاقة أن تضر بنمو التجارة بشكل أكبر، إلى جانب الضعف في الصين، حيث أدى تفشي COVID-19 إلى تعطيل الإنتاج.

العالم بحاجة إلى قاعدة أكثر تنوعًا لإنتاج السلع والخدمات

تابعت إيويالا، إن العالم بحاجة إلى قاعدة أكثر تنوعًا وأقل تركيزًا لإنتاج السلع والخدمات، وهو ما ينبغي أن يعزز النمو ويزيد المرونة ويعزز استقرار الأسعار على المدى الطويل من خلال التخفيف من التعرض لظواهر الطقس المتطرفة والاضطرابات المحلية.

انخفاض ​​عدد السياح الوافدين

لا تغطي توقعات منظمة التجارة العالمية الخدمات، لكن منظمة التجارة العالمية قالت إنه من المرجح أن ينخفض ​​عدد السياح الوافدين بعد تضاعف ثلاث مرات في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.