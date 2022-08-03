«الأونكتاد» تتوقع استمرار نمو التجارة العالمية خلال الربع الثاني من 2022 (إنفوجراف)

توقعات جديدة أعلنتها منظمة «الأونكتاد» عن استمرار نمو التجارة العالمية خلال الربع الثاني من 2022.

7.7 تريليونات دولار قيمة التجارة العالمية خلال الربع الأول من 2022

وبلغت قيمة التجارة العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 7.7 تريليونات دولار، وزيادة تريليون دولار في قيمة التجارة العالمية مقارنة بالربع الأول من 2021.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الارتفاع في قيمة التجارة العالمية لكل من السلع والخدمات خلال الربع الأول من 2022؛ وذلك بنسبة 25% في قيمة التجارة في السلع، لتصل إلى 6.1 تريليونات دولار، و22% ارتفاع في قيمة التجارة في الخدمات، لتصل إلى 1.6 تريليون دولار، مقارنة بالربع الأول من 2021.

معدلات نمو التجارة تحتفظ بمعدلات القوة

كما أشارت «الأونكتاد» إلى أنَّ معدلات نمو التجارة في الربع الأول من 2022 ظلت قوية في جميع المناطق الجغرافية، عدا منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.