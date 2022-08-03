رئيس التحرير

محمود مسلم

«الأونكتاد» تتوقع استمرار نمو التجارة العالمية خلال الربع الثاني من 2022 (إنفوجراف)

كتب:

محمد مجدي
03:31 م | الأربعاء 03 أغسطس 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

توقعات جديدة أعلنتها منظمة «الأونكتاد» عن استمرار نمو التجارة العالمية خلال الربع الثاني من 2022.

7.7 تريليونات دولار قيمة التجارة العالمية خلال الربع الأول من 2022 

وبلغت قيمة التجارة العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 7.7 تريليونات دولار، وزيادة تريليون دولار في قيمة التجارة العالمية مقارنة بالربع الأول من 2021.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الارتفاع في قيمة التجارة العالمية لكل من السلع والخدمات خلال الربع الأول من 2022؛ وذلك بنسبة 25% في قيمة التجارة في السلع، لتصل إلى 6.1 تريليونات دولار، و22% ارتفاع في قيمة التجارة في الخدمات، لتصل إلى 1.6 تريليون دولار، مقارنة بالربع الأول من 2021.

معدلات نمو التجارة تحتفظ بمعدلات القوة

كما أشارت «الأونكتاد» إلى أنَّ معدلات نمو التجارة في الربع الأول من 2022 ظلت قوية في جميع المناطق الجغرافية، عدا منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

اقرأ المزيد:

«مركز المعلومات» يعقد جلسة لمناقشة «وثيقة ملكية الدولة» بقطاعات النقل المختلفة

«مركز المعلومات» يزور كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية

مركز المعلومات يطلق إصدارًا خاصًا يرصد التناول الإعلامي الدولي لمسارات الأزمة الأوكرانية منذ اندلاعها

«مركز المعلومات» يواصل أنشطته داخل الجامعات.. فعاليات بـ«الاقتصاد والعلوم السياسية»
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.