فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء

فاز اليوم الأربعاء العلماء كارولين بيرتوزي ومورتن ميلدال وباري شاربلس بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2022 لقيامهم بتطوير ما يعرف ب« كيمياء النقر »و «الكيمياء المتعامدة الحيوية» ، والتي بحسب الهيئة المانحة للجائزة تُستخدم الآن على مستوى العالم لاستكشاف الخلايا وتتبع العمليات البيولوجية ، حيث نجح الباحثون باستخدام هذه التفاعلات المتعامدة في استهداف الخلايا السرطانية بعقاقير يجري حاليا اختبارها سريريا.

وبحسب رويترز يعمل العلماء باري شاربلس في معهد سكريبس للأبحاث في كاليفورنيا ، ومورتين ميلدال في جامعة كوبنهاغن ، وكارولين بيرتوزي في جامعة ستافورد.

وتبلغ قيمة الجائزة الممنوحة من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم 10 ملايين كرونة سويدية وهو ما يصل قيمته إلي 915.072 دولار.

وتعتبر هذه الجائزة هي الثالثة والتي تمنح من جوائز نوبل خلال هذا العام فهي تلي جائزتي نوبل في الطب والفيزياء والتي تم الإعلان عنهما خلال الأسبوع الجاري.

وانضم شاربلس إلى نخبة من العلماء الذين فازوا بجائزتي نوبل ليصبح هو الخامس الذي يفوز بتلك الجائزة بعد جون باردين الذي فاز بجائزة في الفيزياء لمرتين ، وماري كوري التي فازت بالجائزة في الفيزياء والكيمياء ، ولينوس بولينج الذي فاز بجائزتي نوبل للكيمياء والسلام وفريدريك سانجر الذي فاز بجائزة الكيمياء مرتين.