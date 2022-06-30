مراجعة الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022.. الامتحان 50 سؤالا بـ60 درجة

قدم أحمد جميل، معلم أول كيمياء بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2022، موضحاً أن الباب الأول في المادة يشمل 4 أسئلة عن عناصر السلسلة الانتقالية الأولى واستخداماتها وحالات تأكسدها والخواص العامة لها و4 أسئلة على استخلاص الحديد من خاماته وخواص الحديد وأكاسيد الحديد الثلاثة.

تشمل جميع أجزاء المقرر الدراسي

وأضاف «جميل» لـ«الوطن»، أن مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2022، تشمل جميع أجزاء المقرر الدراسي، مؤكداً أن الباب الثاني في المادة يشمل 4 أسئلة على التحليل الوصفي و4 مسائل على التحليل الكمي منهم مسألتين على المعايرة ومسألة على الطاير ومسألة على الترسيب والباب الثالث يشمل 4 أسئلة على الاتزان الكيميائي، خاصة ثابت الاتزان وقاعدة «لوشاتيليه» و4 أسئلة على الاتزان اليوني والأس الهيدروجيني والتميؤ وحاصل الإذابة.

تشمل مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2022، عدد الأسئلة المقررة طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية في الباب الرابع وهي 4 أسئلة على الخلايا الجلفانية وأنواعها ومسألة على القوة والدفعة الكهربية ومسألتين على قوانين «فاراداي» وسؤالين على تطبيقات التحليل الكهربي والحماية الأنودية والكاثودية.

يشمل الباب الخامس في مادة الكيمياء 18سؤال

يشمل الباب الخامس في مادة الكيمياء 18 سؤالا على تحضير بعض المركبات واستخدامات بعض المركبات وقواعد الأيزوميرات والتحويل من مركب لآخر ودرجة غليان المركبات الكيميائية والذوبان ومعادلات تطبيقية على تفاعلات مهمة مثل تفاعل باير وقاعدة ماركونيكوف والبلمرة بالإضافة وبالتكاثف وتفاعلات الإضافة والإحلال، خاصة لمركب البنزين وتفاعلات الأكسدة والأسترة والاختزال والتحلل المائي والمائي القاعدي والتحلل النشادري للأسترات.

ونوه أحمد جميل، إلى أن أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 50 سؤالا بـ60 درجة، مؤكدا على الطلاب بضرورة حل أسئلة العام الماضي في الامتحانات التجريبي والدور الأول والثاني بفهم وتركيز ثم مراجعة الإجابات النموذجية لها.