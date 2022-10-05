إحالة أوراق قاتل صديقه في البحيرة إلي المفتي

أحالت محكمة جنايات دمنهور، قبل قليل، أوراق المتهم بقتل صديقه في قرية السويد بكوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير، إلى مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه، وحددت هيئة المحكمة الرابع من شهر نوفمبر القادم موعدًا للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، رئيس الدائرة 12 المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، وعضوية المستشارين حسين رشيد حسين محمد، وتامر محمد علاء الدين عتمان، وأحمد عبدالمولي إبراهيم شحاتة.

انتداب محامي للمتهم

وأجلت المحكمة، أمس، نظر القضية إلى جلسة اليوم الأربعاء، لإطلاع المحامى المنتدب من قبل المحكمة على أوراق القضية.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية جناكليس بمركز أبو المطامير على جثة تاجر، مهشم الرأس ويدعى حسن محروس عبد الفتاح أبو شعير، 34 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم في قرية كدوة السويد بكوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير.

تحديد هوية المتهم

وأظهرت التحريات أنّ صديقه وراء ارتكاب الواقعة، ويدعى «فكرى .م . ع .غ »، يعمل سائقًا، ومقيم في قرية أبو العدا التابعة لدائرة المركز، إذ استدرج المجنى عليه من داخل المسجد المجاور لمنزله، بدعوى شراء كمية من أجولة الدقيق، وأثناء سيرهما غافله وعاجله بالضرب على رأسه حتى أرداه قتيلًا، واستولى على ما يحوزه من أموال.