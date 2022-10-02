مقتل شاب على يد آخرين في منطقة السلام.. الجريمة كانت بدافع الانتقام

لقي شاب مصرعه قتلًا على يد آخرين، بسبب خلافات بين المتهمين وخال المجني عليه، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة لإجراء تحريات مكثفة لضبط الجناة مرتكبي الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة، يفيد العثور على جثة شاب مقتول داخل إحدى شوارع منطقة السلام بالقاهرة، وبالانتقال والفحص تبين أنه يرتدى كامل ملابسه وقد فارق الحياة، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان الشاب الضحية.

خلافات سابقة

كما تبين من خلال تحريات رجال الشرطة، وجود خلافات سابقة بين مرتكبي الواقعة وبين خال المجني عليه، ما دفعهم إلى ارتكاب الجريمة، ليقرر المتهمون قتل الشاب انتقامًا من خاله، وفي يوم الواقعة ترصد المتهمين للمجني عليه وقاموا بالتعدي عليه وقتله فسقط جثة هامدة.

ويكثف رجال الشرطة من تحرياتهم لضبط الجناة، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الجيران والشهود، وأمرت جهات التحقيق بنقل جثة الشاب الضحية إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة القتل

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة القتل، يقول حسام همام المحامي لـ«الوطن»، أن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات، نصت على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».