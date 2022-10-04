مقتل شاب على يد ابن عمته بطلق ناري في المنوفية.. وقانوني يوضح العقوبة

لقى شاب مصرعه بطلق ناري في مشاجرة مع ابن عمته بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، بسبب وحود خلافات عائلية بينهم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

القبض علي المتهم

ونجحت الأجهزة الأمنية في المنوفية بالقبض علي المتهم، وضبط أداة الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المتهم، واستجواب الشهود العيان، وأسرة المجني عليه.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شاب على يد ابن عمته بطلق ناري، إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية في مركز قويسنا، وجرى ضبط المتهم والسلاح، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

عقوبة القتل في القانون

ولمعرفة العقوبة القانونية لتهمة القتل، قال محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ عقوبة القتل في القانون تصل إلى الإعدام في حال وجود ترتيب للجريمة وإعداد السلاح، لافتًا إلى أنها تختلف باختلاف الحالات، ويمكن أن تُخفف إلى الحبس وفق الاتهامات وملابسات الجريمة، وكيفية حدوثها وتحريات الشرطة.