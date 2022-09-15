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نقابة الصحفيين تعلن فتح لجنة قيد تحت التمرين مطلع أكتوبر

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أحمد البهنساوى
05:30 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

قررت لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، اليوم الخميس، فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين، وللمؤجلين من اللجنة السابقة التي عقدت في شهر نوفمبر الماضي.

موعد تلقي أوراق المتقدمين 

أوضح رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أن التقديم في لجنة القيد بجداول تحت التمرين، يفتح أبوابه مطلع أكتوبر المقبل، على أن تبدأ اللجنة في تلقي أوراق المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين خلال الفترة بين 10 إلى 12 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في بيان للجنة برئاسة خالد ميري وكيل النقابة.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.