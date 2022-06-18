مكين: مبادرة «اتكلم متخافش مصر معاك» ترفع العب النفسي عن المصريين بالخارج

قال مينا مكين، مصري مقيم بالخارج، وممثل مركز الهجرة للحوار «ميدسي» بلندن، إن إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مبادرة جديدة لدعم الصحة النفسية للشباب المصريين الدارسين بالخارج عمل عظيم، حيث تتجه الدولة المصرية لأول مرة نحو الدعم النفسي لهؤلاء الشباب الذين في كثير من الأحيان يتعرضون لضغوطات نفسية.

اختلاف الثقافات داخل الدول المضيفة من كونها تؤثر بشكل سلبي

وأشار ممثل مركز الهجرة للحوار «ميدسي» بلندن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الشباب المصريين عند ذهابهم للخارج بغرض الدراسة، لا يتوقعون لكم كبير من الصعوبات والضغوطات والأعباء النفسية الذين سيشعرون بها في الغربة، لذا يحتاجون في هذه الحالة للتواصل مع أحد والحديث عن المشكلات، بعيدا عن إطار العائلة.

وأوضح «مكين» أن اختلاف الثقافات داخل الدول المضيفة، من كونها تؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية للشباب الدارسين بالخارج، والتي قد تعرضهم للإصابة بمرض الاكتئاب.

وعبر «مكين» عن سعادته كمصري بالخارج، عن إطلاق وزارة الهجرة لمبادرة «اتكلم متخافش.. مصر معاك»، التي توفر إمكانية التواصل مع عدد كبير من الأطباء والمعالجين النفسيين «أون لاين» وفي سرية تامة، وباستخدام اسم مستعار، لعدم الكشف عن الهوية الأصلية.

الترويج للمبادرة من خلال نشر تفاصيل ورابط التسجيل الخاص بالمبادرة

وأكد ممثل مركز الهجرة للحوار «ميدسي» في لندن، أنه سيروج لمبادرة «اتكلم متخافش.. مصر معاك»، من خلال مشاركة الصفحة الرسمية للمبادرة، ونشر تفاصيل ورابط التسجيل الخاص بالمبادرة، عبر جروبات «فيس بوك» و «واتساب»، للتعريف بالمبادرة لجميع الشباب المصريين الدارسين بالخارج.

كما أشار ممثل مركز الهجرة للحوار «ميدسي» في لندن، إلى أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تسعي باستمرار لإطلاق المبادرات والخدمات، لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، ولكن هذه المرة، أطلقت الوزارة مبادرة لدعم الشباب نفسيا.