وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بشأن استبعاد حافز المدارس الرسمية للغات

أصدَر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دورياً رقم 30 لسنة 2022، بشأن استبعاد حافز المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات «الحائز التجريبي» عند احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور.

فتوي إدراج حافز المدارس الرسمية عند احتساب الحد الأدنى للأجور

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنَّ بعض المديريات التعليمية أدرجت حافز المدارس الرسمية للغات، والرسمية المتميـزة للغـات «الحافز التجريبي» عند احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور.

واستكملت أنَّه بالإشارة إلى كتاب وزير المالية رقم 2675 بتاريخ 16 أغسطس 2022 والمتضمن ما ارتأته اللجنة المالية من تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الصادرة في هذا الشأن بالملف رقم 86/4/2132 بتاريخ 21 مارس 2022.

الحافز التجريبي لا تندرج ضمن المزايا المالية

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّ مكافأة الجهود غير العادية «الحافز التجريبي»المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 285 لسنة 2014، لا تندرج ضمن المزايا المالية التي يجب الاعتداد بها، لدى حساب متوسط الأجر الشهري الذي يتقاضاه الموظف؛ للوصول إلى مقدار الحافز التكميلي الذي عساه أن يستحقه، طبقا لأحكـام قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّه نظرًا لأهمية الموضـوع، ومراعاة للصالح العام، فإنه يتعين الالتزام، مشدداً على ما انتهت إليه الفتوى المشار إليها في هذا الكتاب الدوري، درءاً للمسؤولية.