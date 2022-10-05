التعليم: توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب بداية الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، عن بدء توزيع وجبات التغذية المدرسية على تلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بمدارس محافظة القاهرة، بدءا من يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن هناك تعليمات مشددة بإخضاع الوجبات المدرسية للفحص الظاهري بالمدارس بموجب محضر فحص يوميا، موضحة أنه عند وجود مظاهر لعلامات التلف يتم استبعاد المشكوك فيه، وذلك بموجب محضر إثبات حالة، من قبل لجنة التغذية، حفاظا على أرواح وسلامة التلاميذ.

توزيع وجبات التغذية المدرسية على التلاميذ بعد فحصها

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم توزيع وجبات التغذية المدرسية على تلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، بدءا من يوم الأحد المقبل، ولكن بعد أن يتم فحصها بالكامل والتأكد من سلامتها، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد 2023، يسير بصورة منتظمة ومنضبطة داخل جميع مدارس محافظة القاهرة، وأن هناك غرفة عمليات مركزية بالمديرية تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة.

وضع كميات التغذية المدرسية المستبعدة في مكان غير أماكن الاستلام

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بأماكن استلام وتوزيع وجبات التغذية المدرسية، علاوة على الحفاظ على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ بمدارس محافظة القاهرة، والتأكد من نظافة وسيلة نقل الوجبات من جهة التوريد لجميع المدارس، لافتا إلى وضع الكميات المستبعدة من الوجبات في مكان غير أماكن الاستلام أو التخزين أو التوزيع وتستبدل من الجهة الموردة دون أدنى اعتراض منها، موضحا أن مندوب الصحة لا يحق له أخذ عينات منها للتحاليل لكونها مستبعدة وغير صالحة ويكتب عليها عبارة وجبات مستبعدة، وذلك خلال العام الدراسي الجديد.

وزير التعليم: الدراسة تسير بشكل منضبط

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في تصريحات صحفية، أن العام الدراسي الجديد 2023، يسير بشكل منضبط، وأن جميع المعوقات التي تواجه الدراسة يتم التعامل معها بشكل سريع، منوها إلى أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية نفذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.