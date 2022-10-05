«التعليم» تناقش خطة لضمان السلامة الإنشائية للمدارس

يعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر الفيديو كونفراس، اليوم الثلاثاء، مع اللواء يسري عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، ومسئولي الهيئة في المديريات التعليمية، لمناقشة خطة الوزارة لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، خلال الفترة المقبلة.

إعداد خطط متابعة فورية

إجراءات عدة أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واجتماعات وقرارات عاجلة، للاطمئنان للسلامة الانشائية في المدارس وصيانتها وترميم، بتكليف المديريات التعليمية بإعداد خطط متابعة فورية لزيارة جميع المدارس على مستوي الجمهورية من الوزارة والمديريات والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية إعادة مراجعة جميع الأبنية التعليمية.

خطة تنفيذية للصيانة ومعاينة المدارس

كما كلفت وزارة التعليم، المديريات التعليمية، بإعداد خطة تنفيذية للمنشآت التي تحتاج إلى صيانة سواء كانت صيانة بسيطة للمدارس أو صيانة شاملة، وغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يتبين من خلال المراجعة والمعاينة وجود خطر بها على سلامة الطلاب أو العاملين.

غلق المدرسة الخطر

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، بغلق أي مدرسة تمثل خطرًا على سلامة الطلاب أو العاملين، والتأكد من مراجعة «التجهيزات المدرسية – الفصول الدراسية – الأفنية - الأثاث - المعامل - الحجرات والأنشطة – دورات المياه – الأسوار - الطرقات – الملاعب - أدوات إطفاء الحريق».

عدم تركيب مراوح سقف

كما شددت وزارة التعليم، على عدم تركيب مراوح سقف، بالفصول المدرسية ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية الموجودة، وغلق أبواب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي مباشرة.

وطالبت الوزارة، جميع المديريات التعليمية على مستوي الجمهورية، بإخطار مكتب وزير التربية والتعليم مباشرة في حالة وقوع أي إصابات أو حالات وفاة، واتخاذ الإجراءات المتبعة والمتعارف عليها من جانب الجهات المعنية.

أسماء الطلاب والمعلمين على الفصول

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع أسماء المعلمين والطلاب الذين وفاتهم المنية في بداية العام الدراسي 2022/2023 على قاعات الفصول والمدارس .