«التعليم»: مراجعة مباني المدارس واستبدال مراوح السقف بأخرى حائط خلال أسبوعين

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك لجان تفتيش بدأت عملها في فترة الصيف قبل بدء الدراسة لتفقد حالة المدارس، وقدمت تقاريرها للمديريات والوزارة التي تضمنت المدارس التي تحتاج إلى صيانة جزئية أو شاملة، لافتا إلى أن هناك بعض الحالات لم ترصد في التقارير، ووزير التربية والتعليم وجّه بالعمل على المتابعة الفورية لكل الشكاوى الصادرة من أي مدرسة على مستوى الجمهورية، والتشديد على الانتهاء من كل أعمال الصيانة بالمدارس.

رصد للشكاوى على مستوى الإدارات والمديريات

وأوضح «زلطة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك رصدا للشكاوى على مستوى الإدارات والمديريات والخط الساخن ومكتب شكاوى المواطنين، بالإضافة للتعامل الفوري من المديريات والإدارات التعليمية ضمن جهود الوزارة، وزيارات عاجلة خلال الأيام الحالية لمتابعة وتفقد جميع مدارس الجمهورية.

سرعة الانتهاء من مراجعة المدارس

وأشار شادي زلطة إلى أن وزير التربية والتعليم وجّه بسرعة الانتهاء من مراجعة المدارس على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين على الأكثر للتأكد من صلاحية جميع المباني بالمدارس، بالإضافة إلى أن الوزارة قررت إخلاء أي مدرسة بحاجة لصيانة جزئية أو كلية، وتوزيع الطلاب على أقرب مدرسة مجاورة بالتنسيق مع المحافظات والمديريات التعليمية.

الموقف النهائي لمراوح الفصول

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أصدرت خطة عاجلة لاستبدال مراوح السقف بأخرى حائط في الفصول للحد من خطورة وجودها داخل المدارس خلال الأيام المقبلة.