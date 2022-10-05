التعليم: إطلاق أسماء المعلمين والطلاب المتوفين خلال الدراسة على الفصول

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للمعلمين احتفالاً بـ «عيد المعلم العالمي» قائلاً: «لا يسعني في يوم عيد المعلم العالمي الذي تحل ذكراه اليوم الخامس من أكتوبر، إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعا».

الاحتفال بعيد المعلم.. الأسبوع الثاني من أكتوبر

وقال وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سيتم الاحتفال بعيد المعلم في النصف الثاني من الشهر الحالي بمشروع أنا المعلم وسند المعلم ونكرم المتميزين من المعلمين».

إطلاق أسماء المعلمين والطلاب الذين وافتهم المنية على الفصول

وقال الوزير أنه تم تكليف المديريات بإطلاق أسماء المعلمين والطلاب الذين وفاتهم المنية في بداية العام الدراسي على قاعات الفصول والمدارس وخالص التعازي لأسرهم جميعا.

وقال وزير التعليم: «أتقدم بالشكر لكل معلم يصرعلى بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب، ويترك أثرا طيبا في طلابه، ويساهم في صناعة شخصيتنا وتشكيل عقولنا، فالمعلم صاحب رسالة سامية يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال، لرفعه الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية».

وتابع الوزير قائلاً: «أعلن أيضا أنني افتخر بكوني أنتمي لأصحاب هذه الرسالة التي قاربت أن تكون رسالة الأنبياء، وأيضا يسرني أن أعلن افتخاري بالمعلم المصري، الذي لا يدخر جهدا في إتمام رسالته، ولأن مهنة التدريس من أسمي المهن في العالم أجمع فإني أتوجه بالشكر أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يبخل بأي شيء للارتقاء بالمعلمين كونهم أعمدة التنمية وبناء العقول كما وجه بالعمل على بناء الإنسان باعتباره أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لانطلاق الجمهورية الجديدة».