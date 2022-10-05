شروط الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالأكاديمية العربية في الإسكندرية

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، شروط الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الدراسي 2022 – 2023.

ووضعت عمادة شؤون الطلاب في الأكاديمية، 19 قاعدة وشرطا للترشح لانتخابات مجالس طلاب الكليات للعام الدراسي الجديد، بحسب بيان العمادة عن الانتخابات، وهي:

الانتخابات تقام إلكترونيًا

1. تقام الاتخابات إلكترونيًا عن طريق نظام «بوابة الطالب» بنظام القوائم وليس بالنظام الفردي، وتفوز القائمة بالكامل التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات بشرط أن تكون نسبة تصويت الانتخابات 50%، وفي حالة ترشح قائمة واحدة لابد من حصولها على نسبة تصويت 25% من عدد من لهم حق التصويت.

2. أن يكون الطالب المرشح لعضوية مجلس الطلاب التحق بالأكاديمية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021 -2022، أو قبل ذلك، أي أمضى سنة دراسية كاملة أو أكثر في الأكاديمية.

3. أن يكون الطالب المرشح لعضوية مجلس الطلاب متبق له عام دراسي كامل على الأقل قبل التخرج.

4. أن يكون المعدل التراكمي للطلاب المرشحين 2.4 أو أكثر، ويستثنى من ذلك طلاب كلية الصيدلة، إذ يشترط أن يكون المعدل التراكمي للطلاب المرشحين 1.8 أو أكثر.

يتكون مجلس الطلاب من 12 طالبا

5. يتكون مجلس طلاب جميع الكليات من 12 طالبا وطالبة، ويكون التشكيل كالتالي: «رئيس المجلس، ونائبه، وسكرتير المجلس، وأمين الصندوق، ومسؤول الموارد البشرية» بالإضافة إلى أمين لجنة كل من «الأسر، والاجتماعية والرحلات، والجوالة، والثقافة والإعلام، والفنية، والعلمية».

6. أن يتصف الطالب المرشح لعضوية المجلس بالخلق القويم والسمعة الحسنة ولا يكون مشاغبا أو مثيرا للاضطرابات والمشاكل وأن يستطيع تأدية العمل الجماعي، وكذلك أن يكون المرشح إلى عضوية اللجان له نشاط مؤكد ومستمر في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها.

7. ألا يكون الطلاب المرشح لعضوية المجلس تعرض لمخالفة سلوكية أو وقعت عليه أي من الجزاءات بلجان شؤون الطلاب أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد المجالس الطلابية السابقة.

8. أن يكون المرشح للعضوية سجل المقررات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

9. يشترط تمثيل الطالبات بطالبتين على الأقل بكل مجلس من مجالس الطلاب، ويستثنى من ذلك طلاب كلية النقل البحري والتكنولوجيا.

10. يُشترط تمثيل طالب أو طالبة على الأقل من 8 من أقسام كلية الهندسة والتكنولوجيا.

إضافة طالب من ذوي الإعاقة

11. يمكن إضافة طالب أو طالبة من ذوي الإعاقة تحت مسمى «مسؤول أبطال التحدي» إلى القائمة.

12. تُنشأ القائمة عن طريق بوابة الطالب من خلال الطالب المرشح لمنصب رئيس المجلس بدءًا من اليوم الأربعاء حتى يوم الخميس 13 أكتوبر الجاري.

13. تُعتمد قوائم الترشح بعد استيفائها من عمادة شؤون الطلاب طبقًا للشروط والقواعد المعلنة بصفة دورية على أن يكون آخر موعد للاعتماد يوم السبت 15 أكتوبر.

منع الدعايا قبل اعتماد القائمة

14. يمنع منعًا باتًا البدء في الدعاية الانتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي أو داخل الكليات إلا بعد الإعلان بصفحة عمادة شؤون الطلاب وكذلك اعتماد القائمة المقبولة للترشح والمستوفاة للشروط على النظام الإلكتروني مع العلم بأن هناك فترة صمت للدعاية الانتخابية بداية من فتح عملية التصويت.

15. تستبعد القوائم التي تبدأ في الدعايا الانتخابية قبل اعتمادها من عمادة شؤون الطلاب أو أثناء فترة الصمت اانتخابي.

16. تُعقد عملية الانتخابات لمجالس طلاب الكليات بالنظام الإلكتروني لمدة 48 ساعة في الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الحالي، على أن تبدأ عملية التصويت من خلال «بوابة الطالب» باختيار قائمة واحدة فقط كل على حسب كليته بدًءا من يوم الثلاثاء 18 أكتوبر وحتى الأربعاء 19 أكتوبر الجاري.

17. تعلن القوائم الفائزة على صفحة عميد شؤون الطلاب فور الانتهاء من عملية التصويت الإلكتروني ومراجعة نتائج الانتخابات لمجالس الكليات.

18. يتولى مجلس الطلاب المنتخب المسؤولية بعد إعلان النتيجة النهائية واجتماع مجلس الطلاب المنتخبة مع عمادة شؤون الطلاب لتبدأ في تجهيز خطة العمل طبقًا إلى اللوائح المعمول بها في الأكاديمية.

19. يجب الالتزام بكل القواعد العامة وشروط الترشح لعضوية مجالس طلاب الكليات الواردة من قبل عمادة شؤون الطلاب.