رئيس التحرير

محمود مسلم

اتحاد الطلبة الكويتيين بالقاهرة: إقبال كبير على الجامعات المصرية

كتب:

أ ش أ
10:26 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2020
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

أكد رئيس اتحاد طلبة الكويت في مصر أحمد الشمري، إقبال الطلبة الكويتيين للالتحاق بالجامعات المصرية بشكل كبير، مشددًا على أن مصر ما زالت وجهة جاذبة للدراسة.

وأوضح "الشمري"، في تصريح صحفي اليوم، أن عملية تقدم الطلبة الكويتيين الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية هذا العام، ستجري بالطريقة المتعارف عليها خلال الأعوام السابقة، عن طريق موقع الطلبة الوافدين، ليحصل الطالب على قبول أولي، ومن ثم يرسل أوراقه إلى مصر عن طريق مندوبي الاتحاد الذين يقومون بإنهاء جميع الإجراءات.

وشدد على أن تأخر الدراسة في الكويت بسبب فيروس كورونا المستجد، لن يؤثر في التحاق الطلاب الكويتيين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية؛ حيث أن التسجيل في مصر ما زال متاحاً، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

اقرأ المزيد:

جامعة المنصورة الأولى على الجامعات المصرية في تصنيف التايمز 2021

"التعليم العالي": سنستعين بالعقول المصرية المهاجرة في الجامعات الأهلية

"عين شمس" تتصدر تصنيف Nature 2020 بين الجامعات المصرية

أسباب وجود الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية

هل تلغى الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية؟.. الحكومة تجيب