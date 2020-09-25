اتحاد الطلبة الكويتيين بالقاهرة: إقبال كبير على الجامعات المصرية

أكد رئيس اتحاد طلبة الكويت في مصر أحمد الشمري، إقبال الطلبة الكويتيين للالتحاق بالجامعات المصرية بشكل كبير، مشددًا على أن مصر ما زالت وجهة جاذبة للدراسة.

وأوضح "الشمري"، في تصريح صحفي اليوم، أن عملية تقدم الطلبة الكويتيين الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية هذا العام، ستجري بالطريقة المتعارف عليها خلال الأعوام السابقة، عن طريق موقع الطلبة الوافدين، ليحصل الطالب على قبول أولي، ومن ثم يرسل أوراقه إلى مصر عن طريق مندوبي الاتحاد الذين يقومون بإنهاء جميع الإجراءات.

وشدد على أن تأخر الدراسة في الكويت بسبب فيروس كورونا المستجد، لن يؤثر في التحاق الطلاب الكويتيين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية؛ حيث أن التسجيل في مصر ما زال متاحاً، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.