1289 طالبا وطالبة يترشحون لانتخابات اتحاد الطلبة في جامعة الإسكندرية

قال الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الطلاب، إن عدد الطلاب الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بلغ 1289 طالبا وطالبة من كافة كليات الجامعة، وذلك خلال اليوم الأول لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الإسكندرية التي انطلقت أمس الخميس، وتم استقبال الطلبات.

إجراءات احترازية في انتخابات اتحادات الطلاب

وأضاف «نبيل»، في تصريحات صحفية منذ قليل، أن الجامعة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمشاركة الطلاب بشكل آمن، ودعا كافة الطلاب للمشاركة في العملية الانتخابية لانتخاب ممثلاً عنهم ليعبّر عن تطلعاتهم خلال العام الحالي.

إقبال كثيف من الطلاب الراغبين في الترشح لعضوية اتحاد طلاب الكليات

وأشار إلى أن الانتخابات في جامعة الإسكندرية شهدت في يومها الأول إقبالًا كثيفًا من الطلاب الراغبين في الترشح لعضوية اتحاد طلاب كلياتهم، لسحب استمارات الترشح، مضيفا أن الجامعة تتابع سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة يوميا، حتى الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي عبر انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر القادم.

مواعيد خاصة بالعملية الانتخابية في جامعة الإسكندرية

وأوضح نائب جامعة الإسكندرية، أن مواعيد العملية الانتخابية في جامعة الإسكندرية تتم وفقا للجدول الزمني الآتي:

- إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 21 نوفمبر.

- تلقي الطعون الاثنين 22 نوفمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة.

- إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 24 نوفمبر، وبدء الدعاية الانتخابية 25 نوفمبر.

- تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر والإعادة في اليوم التالي.

- انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم ستجرى 30 نوفمبر، واليوم التالي 1 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 2 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.