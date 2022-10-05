مدبولي: ننتظر «أفكار بره الصندوق» لطرحها في المؤتمر الاقتصادي

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشباب وذوي الفكر المستنير للتعبير عن رأيهم وطرح أفكار «بره الصندوق»، عبر موقع إلكتروني للمؤتمر الاقتصادي لمصر، وعبر تطبيق على الهاتف المحمول، مشيرا إلى أنّه سيتم إطلاقهم غدا الخميس.

500 مشارك في فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عُقد بمقر المجلس عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة قبل قليل، للإعلان عن أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ هناك 400 إلى 500 مشارك في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، لكن الحكومة حريصة كل الحرص على الاستماع لكل الأفكار والرؤي عبر الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى أنّه في ظل الأزمة الكبرى التي يشهدها العالم ومصر جزءا منه، أن نتوصل لخارطة طريق للتحرك والتنمية والموجودة في مصر على مدار الثمان سنوات الماضية، بأن نستمر بمعدلات أكبر، وبمشاركة أكبر من القطاع الخاص.