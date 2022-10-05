الطيب يشكر السيسي والقوات المسلحة: جهودكم أعادت إلى مصر مكانتها التاريخية

قدم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية؛ قادة وضباطًا وأفرادًا، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي خلدت تاريخًا وبطولات شهد لها العالم، وأعادت العزة والمجد والكرامة لمصرنا الحبيبة.

ووجه شيخ الأزهر، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف، تحية من الأزهر الشريف للرئيس السيسي على جهده الدؤوب، وعمله الذي لا يكل ولا يمل، من أجل رفعة مصر والمصريين، داعيا المولى عز وجل أن ينعم علينا بمزيد من التقدم والرخاء والقوة والعزة والمنعة، واليمن والخير والبركات.